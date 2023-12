In ricordo delle vittime . Parole commosse e sguardo al presente: "Scegliamo la pace"

La tromba suona "Il Silenzio" per le 123 vittime dei bombardamenti aerei del 26 dicembre 1943 di fronte al monumento ai caduti di viale IV Novembre. La città di Empoli commemora la strage di civili provocata dalle 210 bombe sganciate dagli aerei alleati sulla città. Di quelle bombe, destinate soprattutto sulla ferrovia e sulla stazione, almeno 170 finirono fuori bersaglio e centrarono decine di famiglie riunite in casa per i festeggiamenti di Santo Stefano. Per tutta la città, ma soprattutto per la zona di Cascina, fu l’inferno in terra. A 80 anni esatti da quel giorno nero, rappresentanti dell’amministrazione comunale e associazioni del territorio ricordano e rendono omaggio non solo alle vittime, ma anche al valore e alla potenza della pace. Quella pace, appunto, che mai come oggi appare tutt’altro che scontata, anche vicino a casa nostra.

"Come comunità – sottolinea la sindaca Brenda Barnini – dobbiamo sentirci addosso questa responsabilità: decidere di metterci in cammino per contribuire a cambiare il mondo, scegliere la pace, l’amore. E dobbiamo farlo con gratitudine nei confronti dei cittadini che persero la vita e che hanno contribuito in modo ineguagliabile a darci la libertà e la democrazia di cui godiamo oggi". Le bombe di ottanta anni fa vennero sganciate da aerei alleati: nonostante fossero state sganciate col fine ultimo della liberazione, sono l’ennesima dimostrazione che la guerra non è mai un qualcosa di costruttivo.

"Questo quartiere, che adesso è anche il mio quartiere di residenza – prosegue la sindaca –, fu gravemente colpito dai bombardamenti degli aerei alleati impegnati nel momento più difficile della guerra contro il nazifascismo e l’occupazione tedesca del nostro Paese. Fu la stagione più dolorosa per le vittime civili del nostro Paese: quando si tratta di sganciare bombe difficilmente a rimetterci la vita sono soltanto i militari sul campo. Una dinamica, purtroppo, che abbiamo visto anche in questi ultimissimi tempi a Gaza e in Ucraina". Da una parte il pensiero alle vittime di quelle bombe, dall’altro uno sguardo al presente.

"In queste ultime ore – conclude la sindaca – abbiamo ricevuto una pessima notizia: a fronte delle richieste di risarcimento delle vittime del nazismo, l’avvocatura di Stato ha scelto di ricorrere in primo grado. Io mi auguro un intervento deciso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ma anche della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che più degli altri avrebbe il dovere di tracciare una volta per tutte un segno fra ciò che siamo stati e ciò che vogliamo essere e diventare domani. Sarebbe una straordinaria occasione per fare compiutamente pace con la storia del nostro paese e di quello che fu quella guerra. Atti da condannare ma verso i quali vanno anche creati i presupposti perché non si ripetano. Questa è la lezione della storia del nostro Paese e della nostra città".

Francesco Storai