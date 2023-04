In pochi vanno sulle due ruote Ecco come mai

Gli alunni della Vanghetti abitano nei quartieri di Pontorme, Serravalle Ponzano e nel centro

storico. Con un sondaggio abbiamo verificato che la maggior parte di essi arriva a scuola in macchina anche se vengono da Serravalle o Pontorme, quartieri vicinissimi.

Questa abitudine poco ecologica ha varie cause: una è la mancanza di piste ciclabili. I ragazzi viaggiano nel caos delle auto e ciò non invita ad andare in bici. Gli automobilisti, a volte proprio i genitori che accompagnano i figli, sono intolleranti verso i giovani ciclisti che spesso sentono i lamenti degli adulti che hanno fretta e che suonano il clacson provocando loro un grande spavento.

Il bus di linea sarebbe una buona alternativa all’auto, a parte il

costo e tutti i giri che fa per arrivare. Andare a piedi? Buona soluzione per non sprecare carburante e fare attività fisica… ma serve più tempo e il peso dello zaino è notevole! Neppure la scuola ci aiuta perché non possiamo lasciare materiali nelle aule. Serve un cambiamento: dei ragazzi, dei genitori e dello stesso Comune che costruisca nuove piste ciclabili.