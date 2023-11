In piazza per la pace. Un’altra manifestazione al grido di "Fermatevi"

Per la pace si torna a manifestare. Mentre le cronache parlano, drammaticamente, di corpi straziati, bambini, donne, anziani rapiti e vilipesi, paesi distrutti, rovine su rovine: si privano i civili di rifornimenti alimentari, si tagliano luce, acqua, si ordinano evacuazioni di massa, si sbarrano i confini, minacce, bombardamenti: "l’orrore è di scena ogni sera alla televisione e sui media", dice il Comitato per i diritti umani del Valdarno Inferiore che chiede a tutti di esserci venerdì a Fucecchio alle18,30 in piazza la vergine e alle19,30 al Poggio Salamartano per manifestare e chiedere che tutto questa tragedia finisca.

"I commenti non si sprecano, le fazioni sono schierate, ognuno avanza le proprie ragioni, storiche, umane, si invocano diritti umani, civiltà – si legge nella nota del comitato –. E tu da che parte stai? Con quali morti ti schieri? Quali bambini ti fanno più pena? Eppure in molte importanti città del mondo si manifesta per la pace, contro la guerra, per i diritti dei popoli a vivere in pace e a coesistere, ma queste sono notizie che passano in secondo piano. Noi siamo con padre Bernardo insieme a l’Imam ed al Rabbino che hanno manifestato a Firenze, che ha visto partecipi moltissimi cittadini uniti nella speranza, cattolici ebrei e mussulmani insieme, senza estremismi e fanatismi".

"Lo sappiamo non è facile, fare la guerra è più semplice – prosegue la nota del comitato per chiamare tutti a raccolta –.Noi scegliamo la pace, il disarmo, la solidarietà e vogliamo unire la nostra voce a quella dei molti che gridano "Fermatevi" perché l’abisso di una terza guerra mondiale è alle porte. I potenti, i re del mondo hanno scelto una strada che non ci piace, vogliamo tornare indietro, il potere, la ricchezza, la supremazia, non sono le nostre aspirazioni, vogliamo convivere con gli altri e farci carico dei problemi dei più indifesi, degli oppressi, perché solo così saremo veramente liberi e felici".

Da qui l’invito a tutti a manifestare. In questi ultimi due anni Fucecchio è più volte stata al centro di manifestazioni per la pace. Fu anche una delle prime città del nostro territorio ad accendere le fiaccole quando in Ucraina la parola passò alle bombe, aprendo una stagione di guerra che sembra ancora ben lontana dal cessate il fuoco. Ora c’è un nuovo conflitto. Straziante. E si torna a gridare "fermatevi".