In piazza Machiavelli a Montespertoli ultimo concerto con la ’Traviata’

MONTESPERTOLI

Ultimo concerto montespertolese domani sera per la 14esima edizione del Festival Amedeo Bassi (l’ultima data sarà infatti mercoledì prossimo 26 luglio a Villa Caruso di Lastra a Signa). L’appuntamento è alle ore 21 in piazza Machiavelli con la “Traviata“, opera in tre atti di Giuseppe Verdi. Realizzato su libretto di Francesco Maria Piave il concerto sarà eseguito da solisti, coro e orchestra della Nuova Filarmonica Amedeo Bassi, sotto la direzione di Massimo Annibali (nella foto). La regia invece è a cura di Veio Torcigliani, mentre scene e costumi sono stati realizzati da Orfeo Inscena.

Per quanto riguarda invece i personaggi dell’opera di Verdi, le soprano Roberta Ceccotti, Rebecca Pieri e Greta Buonamici interpreteranno rispettivamente Violetta Valèry, Rebecca Pieri e Flora Bervoix, mentre i tenori Vladimir Reutov, Veio Torcigliani ed Enrico Marcazzan vestiranno i panni di Alfredo Germont, Giorgio Germont e Gastone. Infine i bassi Sandro Degl’Innocenti, Paolo Breda Bulgherini e Max Medero saranno rispettivamente il Barone Doufhol, il Marchese d’Obigny e il Dottor Grenvill.

Le prevendite sono disponibili presso i punti vendita di Boxoffice Toscana, Coop Empoli, Ipercoop Lastra A Signa e Coop San Casciano Val di Pesa oppure online su www.ticketone.it. Nei giorni del Festival, inoltre, dalle 17 alle 21 sarà possibile acquistare il biglietto presso la Biblioteca Balducci di Montespertoli.