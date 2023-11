In mostra un presepe originale del 1700

CAPRAIA E LIMITE

E’ una vera chicca. Un patrimonio tramandando di generazione in generazione, ereditato dalla bisnonna e custodito gelosamente nel tempo. Ci sarà anche un presepio autentico risalente al 1700 tra quelli visitabili per la prima edizione della "Via dei Presepi" di Capraia e Limite. Tante le adesioni, con i presepi realizzati da associazioni, parrocchie, enti, circoli, attività, privati cittadini. Partendo dal presepio poliscenico animato, sarà possibile seguire un percorso per le vie del paese, conoscendo meglio il territorio e le sue peculiarità.

"A mettere a disposizione dei visitatori l’opera, un pezzo di storia d’artigianato (con i personaggi di 300 anni fa in abiti di seta e occhi vitrei) - anticipa l’assessore Rosanna Gallerini - è l’azienda agricola Castellina. Si tratta di un tesoro di famiglia che sarà, così, fruibile dalla cittadinanza". Ma c’è un’altra grande novità che il Natale porta con sè. "Il 16 dicembre - aggiunge Edoardo Antonini della Pro Loco - andremo a Roma, in Vaticano, con un pullman di 50 persone. Grazie alle Terre dei Presepi parteciperemo al presepe vivente più lungo del mondo, insieme a parrocchie e associazioni da tutta Italia. La mattina, con i nostri cittadini e figuranti assisteremo all’udienza straordinaria del Papa. Una bellissima emozione".

