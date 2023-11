In mille sfilano per le donne. L’urlo degli studenti in corteo: "L’amore non ha lividi"

Un fiume umano di rumore, potenza, solidarietà. Il corteo è partito alle 9 e si è mosso ordinatamente, scortato dalla polizia, per tutta la città. Il punto di ritrovo davanti al Fermi-Da Vinci. E’ da qui, da un’aula dell’istituto empolese che è partita l’idea di organizzare una manifestazione, un passa parola che ha coinvolto mille studenti abbracciando anche il liceo Pontormo e il Virgilio. Tutti in piazza per dire "no alla violenza sulle donne" e chiedere l’introduzione dell’educazione sentimentale come materia scolastica. "Dopo l’ennesimo femminicidio - racconta Alice Cioni, studentessa del Fermi-Da Vinci e promotrice dell’iniziativa - abbiamo deciso di agire. Il tema ci tocca molto. Non devono più accadere certe atrocità. Noi siamo il futuro. Noi possiamo cambiare la società".

"Tutti i giorni anche solo un fischio per strada, o una parola volgare gridata in faccia è violenza. E la subiamo spesso - aggiunge Alice Borri, un’altra giovane - I nostri compagni sono stanchi di rispondere ad errori commessi da altri, dobbiamo farci sentire". Il volantino che invitava a partecipare è diventato virale ed eccoli, i giovani empolesi uniti in un lungo serpentone arrivato fino a piazza Farinata degli Uberti. Musica e parole. Quelle del sindaco Brenda Barnini e quelle Anna Masoni del centro antiviolenza Lilith.

"Mancava la piazza di Empoli tra quelle che hanno fatto rumore e non c’era modo più bello di questo - ha detto Barnini - Un evento nato dal basso: esiste davvero una nuova generazione che non ha più voglia di accettare l’odio ma che nutre il desiderio di riscatto". Giulia Cecchettin non è stata l’ultima. Anche ieri la giornata si è aperta con due femminicidi. "Siamo il grido di quelle che sono rimaste senza voce. Quando usciamo vogliamo essere libere, non coraggiose".

In mille per ribadire un concetto chiave; che "l’amore non ha lividi". Davanti alla Collegiata, in una piazza stracolma vestita a festa per il Natale alcune studentesse hanno letto monologhi tratti da storie vere, seguiti da momenti di riflessione. "Non siete tutti così - il riferimento è ai coetanei - ma intanto noi non ci sentiamo sicure a camminare per strada, a viaggiare sui mezzi pubblici, a restare sole con uomini che non conosciamo. Non siete tutti così, ma dovete ascoltarci. Aiutiamoci". Non sono mancati i richiami alla vicenda di Giulia, anzi. E’ proprio raccogliendo il messaggio lanciato dalla sorella della giovane uccisa dall’ex, Filippo Turetta, che le studentesse empolesi hanno pensato di organizzare il corteo. Rumoroso e pieno di slogan. Con fischi, trombette e striscioni. "Ci vogliamo laureare da vive". E ancora, "addormentiamo la violenza".

Su un cartoncino Bristol c’è il volto sorridente di Klodiana Vefa, la mamma di Castelfiorentino che non c’è più. Due ragazzi sollevano la mappa nera perché tutti la possano vedere. "Giustizia per le 106 donne uccise"; nomi, storie, una tragica lista che non passa inosservata. "Non proteggeteci, educate i vostri figli. L’amore non deve essere una condanna". E ancora: "Il problema è immenso - ha commentato Giorgio Ciampolini - La violenza spesso è ereditaria, la si tramanda in famiglia. Il tema va affrontato su più piani, culturale e sociale. Ecco perchè oggi siamo qui".