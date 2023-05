In marcia per la pace Due cortei e un solo grido "Un mondo senza guerre"

Oltre cinquanta associazioni. Centinaia di presenze attese. Per sfilare ’Contro ogni guerra, contro ogni arma, contro le morti in mare, i muri e gli steccati’. Sarà questo lo slogan della terza marcia per i diritti umani del Valdarno Inferiore, in programma domani e promossa dal Comitato per i diritti umani del Valdarno Inferiore. La marcia rinnoverà il gemellaggio ideale con la Marcia Perugia-Assisi e si snoderà attraverso due percorsi diversi. Il primo toccherà i Comuni di Fucecchio, Santa Croce e Castelfranco, con partenza alle 14 da piazza XX Settembre a Fucecchio, mentre il secondo partirà da San Miniato, con partenza alle 14.30 dalla Casa Culturale, e proseguirà per Ponte a Egola. Entrambi i percorsi si riuniranno nel chiostro del Santuario Francescano di San Romano per poi raggiungere il circolo Arci di Torre Giulia. "Questa terza edizione della marcia per i diritti umani si riveste di un carattere eccezionale proprio per la profonda crisi sociale ed economica che sta attraversando il mondo intero – spiega don Andrea Cristiani, fondatore del Movimento Shalom -. Quello che accade non è casuale ma voluto da potenti organismi finanziari che hanno l’unico obiettivo di accaparrarsi tutte le risorse e le ricchezze del pianeta infischiandosene del novanta per cento degli abitanti del globo. Con questa marcia ci è offerta l’opportunità di dissentire da queste mostruosità. Esserci equivale a riaffermare la volontà di costruire un mondo libero e giusto senza guerre né soprusi".

"Una marcia per la pace nella quale in tanti cammineremo facendo un appello preoccupato e impellente per un mondo nel quale sia bandito ogni tipo di armamento e siano scritte e rispettate regole ispirate ai principi della tutela e della salvaguardia del genere umano e dell’ambiente in cui viviamo – prosegue Osvaldo Ciaponi, presidente sezione Anpi di Santa Croce -. Dobbiamo far pervenire il nostro grido forte e chiaro a chi ha in mano le sorti del pianeta". "Vogliamo esserci, consapevoli e responsabili dei gravi rischi che stiamo correndo, per il baratro in cui rischiamo di cadere per una terza guerra mondiale ormai già in atto e per i cambiamenti climatici che metteranno in movimento sempre più popolazioni affamate – dichiara Paolo Sordi, presidente della Fondazione I Care -. Le sorti del genere umano sono sempre più interdipendenti, occorre solidarietà".