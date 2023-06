In Fermento Ecco dieci serate tra birra e musica

Concerti live, buona birra e street food è ciò che anche quest’anno caratterizzerà “Certaldo in Fermento”. Tutto pronto, infatti, per la quarta edizione della festa della birra che per dieci giorni si terrà in Viale Matteotti al Parco vicino alla Piscina Fiammetta. La manifestazione, organizzata da Confesercenti Firenze, prevede per tutte le sere da domani al 25 giugno e dal 28 giugno al 2 luglio street food, stand di birra, live music con oltre 20 band e spazio giochi per bambini con gonfiabili. "Anche quest’anno abbiamo messo in piedi una manifestazione che ha l’obiettivo di coinvolgere le persone di tutte le età e di farle divertire – ha commentato Franco Brogi, presidente Fiepet Confesercenti Firenze –. Abbiamo iniziato a lavorare al programma da ottobre dell’anno scorso per selezionare realtà locali di qualità e proporre un evento originale e accattivante. Tra gli ospiti più attesi ci sono senza dubbio Cristina D’Avena e gli Eiffel 65 che saranno qui per l’unica data nel Centro Italia. Sono ottimista sulla risposta del pubblico e convinto che anche le strutture ricettive e i ristoranti del territorio beneficeranno di questa festa".

"Certaldo in Fermento si conferma una garanzia, una festa che negli anni è cresciuta diventando sempre più grande con un’attenzione agli stand e alle associazioni del nostro comune – ha spiegato Jacopo Masini, assessore al commercio del Comune di Certaldo –. Veniamo da un periodo particolarmente denso di iniziative, come le due cene medievali che hanno riscosso incredibile successo e lo street food dello scorso week-end, stiamo guardando a Mercantia e a tante altre cose in programma per questa stagione, appena iniziata. Tutto ciò rende Certaldo un luogo vivo, ricco di cose da fare e più attrattivo". Gli stand apriranno tutti i giorni della manifestazione a partire dalle ore 18.00.