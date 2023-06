In cento a Barbiana Omaggio a don Milani

Ieri il sindaco Alessio Spinelli e il presidente dei conciatori Ezio Castellani erano con Shalom a Barbiana per rendere omaggio a don Lorenzo Milani. "Una figura radicata talmente nel nostro Movimento nel percorso educativo alla pace e alla convivenza civile che l’Atelier di Fucecchio è intitolato a don Milani – spiega una nota – e più volte nel corso degli anni la sua figura è stata oggetto di studio e di ispirazione. L’ammirazione verso questo prete, ultimamente riabilitato dalla Chiesa con la visita di Papa Francesco che lo ha indicato come modello per i sacerdoti, è oggi universale". "Siamo in tempi di guerra – prosegue la nota – Come non rendere omaggio al prete e all’uomo della non violenza, condannato dalla corte d’appello a cinque mesi e dieci giorni per apologia di reato perché a favore dell’obiezione di coscienza. Noi Shalom vogliamo imitare questo antesignano di Francesco, testimone di una chiesa umile, evangelica, povera, fatta di eguali e tutta tesa verso i poveri". Sono più di cento i ragazzi che fanno parte della delegazione e provengono da tutti i paesi della zona.