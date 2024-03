In campo per sconfiggere le dipendenze

Le modelle influencer, gli stereotipi che intasano lo schermo del telefonino. Un chilo in più addosso e ci si sente diversi. Una dieta sbagliata e nasce la dipendenza. "Smetto quando voglio. Che vuoi che sia!". "I nostri figli hanno bisogno di essere ascoltati, capiti, guidati". Ed ecco che genitori e parrocchiani si mettono insieme per discuterne, parlarne, proporre spunti di riflessione. L’aps oratorio di Santa Maria a Ripa di Empoli organizza per la prima volta un ciclo di incontri rivolti alle famiglie e ai ragazzi. Si comincia domani dalle 18 alle 20 con il tema delle dipendenze. Gli appuntamenti si terranno nei locali dell’oratorio in via della Repubblica.

Venerdì 15 marzo alle 21 si affronterà il tema dei disturbi alimentari mentre il 12 aprile dalle 16 alle 18 si tratterà l’argomento del bullismo, cyberbullismo e adescamento su internet, con il contributo della polizia postale. "Come mamma e come avvocato - spiega una delle promotrici dell’iniziativa, Marianna Romano - ho sentito la necessità di fare qualcosa di concreto. Empoli, come Milano: oggi le droghe e le dipendenze in generale tra i giovanissimi rappresentano una piaga sociale. I ragazzi si avvicinano al pericolo inconsapevoli delle conseguenze che ne possono scaturire. Ma la classica ramanzina non funziona, se sono i genitori a parlargliene è difficile che il messaggio arrivi. Così abbiamo pensato di invitare agli incontri altri ragazzi". Tra gli ospiti infatti ci saranno, con le loro testimonianze dirette, alcuni giovani della comunità di recupero Lautari. L’iniziativa ovviamente condivisa da padre Giuseppe Lobo, nasce dal gruppo associativo che ad oggi conta circa ottanta tesserati. Alla guida, il presidente Alberto Michelucci.

"Il fine ultimo di questo calendario di incontri – anticipa l’avvocato Rimano, segretaria dell’associazione – sarà quello di creare un centro di ascolto. Non solo per i nostri parrocchiani ma per tutta la comunità. Un posto per accogliere chi ha bisogno, che possa dare un indirizzo, fornire una rete di prima assistenza. Abbiamo notato che spesso chi ha difficoltà, ci mette del tempo a capire quale strada percorrere, a quale ente rivolgersi. Senza presunzione alcuna cercheremo di essere di supporto".

L’idea è di aprire una stanza dedicata alla quale si potrà accedere anche in anonimato, sempre all’interno del convento di Santa Maria.

