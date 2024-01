In campo con il cuore. Big dello sport e cantanti uniti per gli alluvionati: "Raccolti 38mila euro"

Diecimila persone tra gli spalti e un cuore solo. Grande. Generoso. Tutti allo stadio nel segno della solidarietà. Per giocare e divertirsi ma, prima di tutto, per aiutare chi ha subito danni in seguito all’alluvione che ha colpito duramente la Toscana due mesi fa. Insieme ai campioni del cuore di Shalom e alla Nazionale Cantanti, allo stadio Castellani Computer Gross Arena il 18 novembre scorso sono arrivati i big dello sport. Come dimenticare l’emozione di vedere, tutti insieme a Empoli, il ct della Nazionale Italiana Luciano Spalletti, Gianluigi Buffon, Totò Di Natale, e poi Nicolas Burdisso, Fabio Capello e Cesare Prandelli. Gabriel Omar Batistuta è partito dall’Argentina facendo migliaia di chilometri per esserci. Una parata di stelle del calcio e della musica, a sostegno di una causa importante quanto urgente. Ora si raccoglie quanto seminato. Che tradotto è un numero importante. Ammonta a 38,500 euro la somma raccolta in occasione di "Metti in campo il cuore". Si sono appena concluse, infatti, le donazioni dei fondi raccolti durante l’evento sportivo e solidale promosso dal Movimento Shalom, dal Comune di Empoli e da Empoli for Charity Onlus con il patrocinio della Regione Toscana e di molti enti associazioni del territorio. Alle Misericordie Toscane sono andati 20mila euro, 5250 sono stati destinati a Empoli for Charity e altri 5mila a Semplicemente odv. La stessa somma è stata donata con la Parrocchia di Fucecchio per l’acquisto di un auto per un disabile rimasto senza mezzi dopo l’alluvione. Alla contrada Porta Raimonda di Fucecchio, 3.250 euro.

"Ringrazio la Nazionale Cantanti – dichiara don Andrea Cristiani iniziatore di Shalom – per la vicinanza che da anni riserva ai progetti del Movimento. Questo anno abbiamo cambiato la finalità prevista proprio a causa dell’alluvione". "Un grazie alla città di Empoli, grande modello di solidarietà e unione, e a tutti i presenti per aver risposto con entusiasmo. I campioni sono stati grandi ambasciatori della solidarietà – dichiara Gian Luca Pecchini, Direttore Generale per la Nazionale Italiana Cantanti –. Grazie a Shalom, all’’Empoli Football Club, e a tutte le persone che hanno contribuito".