"In cammino per la libertà". Passeggiata adatta a tutti. Appuntamento sabato alle 9

Il Gruppo Escursionistico Colori Organizzato Geco di Castelfiorentino Federazione Italiana Escursionismo in collaborazione con il Comune di Castelfiorentino nell’ambito delle iniziative contro la violenza sulle donne, organizza una passeggiata per sabato 25 novembre contro i femminicidi che vedono una donna uccisa ogni tre giorni. Il ritrovo e la partenza a piedi è fissata alle ore 9 al parcheggio dello stadio di viale Roosevelt. L’itinerario semplice è di 4 km andata e ritorno ( 2km + 2 km) attraversando il Parco per poi passare sull’argine dello scolmatore da Castelfiorentino alla frazione di Dogana e rientro sempre a piedi. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.