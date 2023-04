In biblioteca arriva il ’Chebicché’

Dopo aver suscitato il grande interesse del pubblico, prosegue la rassegna ’Incontri intorno ai libri’ nei locali della biblioteca ’Emma Perodi’ di Cerreto Guidi. In seguito a una breve pausa nel periodo pasquale, il ciclo di appuntamenti riprenderà sabato 15 aprile alle 16,30 con Lucia Mostardini che presenterà ’Il Chebicché. Sembra ma non lo è’. Una parola strana, ‘chebicché’, originale e poetica, che nasce grazie a Pietro, che la usa per indicare uno dei suoi animali preferiti, lo squalo.

E’ questa parola ad aver dato vita a una storia in rima, scritta dalla mamma di Pietro, Lucia, illustrata da Damiano Salvadori ed edita da Federighi Editori. Un racconto che descrive le infinite variabili di diversità di cui è ricca la natura: fisiche, culturali, etniche, religiose, di genere e altre ancora. E riguarda soprattutto le emozioni così difficili da riconoscere, da comprendere e da gestire.

L’iniziativa, introdotta dal sindaco Simona Rossetti, sarà arricchita dalla lettura sonora che verrà eseguita da ’Le Foyer’. In seguito si terranno i laboratori dedicati ai bambini (dai 3 agli 8 anni): Colora le emozioni e Trova le differenze, a cura dell’Autrice.