In arrivo una panchina gigante. È un’iniziativa della Pro Loco

A Certaldo verrà installata una "grande panchina", a beneficio dei turisti. Questa l’iniziativa promossa dalla Pro Loco, che ha chiesto all’amministrazione di aderire al "Big Bench Community Project", ottenendo parere positivo. Un progetto che dovrebbe consistere nell’installazione di una panca alta due metri e lunga tre, sul modello di quelle già installate negli scorsi anni in numerose località di tutta Italia (e rese famose dai "selfie" dei visitatori postati sui vari social network). La panchina, da regolamento della comunità, deve "essere situata in un punto con vista panoramica e contemplativa, essere liberamente accessibile ventiquattr’ore al giorno (sette giorni su sette) senza recinzioni e cancelli". E deve essere "isolata e immersa nella natura". A breve dovrebbe inoltre essere decisa la collocazione del bene sul territorio certaldese, per una decisione che spetterà a quanto pare al Comune. Una Big Bench è già presente in Valdelsa: si trova lungo la Via Francigena (tappa 30 da San Miniato a Castelfiorentino) in via della Maremmana.