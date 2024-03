In arrivo una mostra sulla street art

CAPRAIA E LIMITE

Sarà una prima volta per la Fornace Pasquinucci la mostra, che sarà inaugurata sabato prossimo alle 16.30 e che resterò aperta fino al 31 marzo. Mai finora, infatti, era stata ospitate un’esposizione sulla street art in Toscana che ne ripercorre la storia. Ci saranno opere dei “pionieri” Aroldo Marinai (primo stencil artist in Europa) e Lorenzo Pezzatini (nella foto), insieme a quelle di alcuni degli street artist attuali più attivi e significativi. L’evento curato da Stelleconfuse e Mattia Desideri può essere ben riassunto dalle parole dell’artista americana Jenny Holzer che a proposito dell’arte urbana diceva: "Questa è arte fatta in segreto per il pubblico. È arte che si suppone non debba esistere. È arte su problemi seri, messa in posti dove tutti possono vederla. È arte talmente bella per mostrare quanto le cose potrebbero essere fantastiche".

Gli artisti partecipanti sono Bue2530, MahalaBallana, Aroldo Marinai, Ninjaz, Otti Art, Lorenzo Pezzatini, Rinascimento Punk, Sedicente Moradi e Stelleconfuse. Saranno inoltre esposte alcune sculture originali del progetto “Stick On haring!”, il primo evento di sticker art nella regione che si è tenuto a Montaione nel 2010, ed un’esposizione di foto, provenienti dal progetto Wails, sulla street art Toscana della fine degli anni settanta ed inizi anni ottanta. La mostra sarà aperta dal giovedì alla domenica, dalle 16 alle 19.