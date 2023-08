In arrivo una doppia visita guidata

MONTELUPO FIORENTINO

La mostra “La Ceramica di Montelupo e gli Uffizi, una galleria di confronti“ resterà aperta al museo della ceramica di Montelupo fino all’1 ottobre e nel prossimo week-end sarà organizzata una nuova visita guidata gratuita da Unicoop Firenze per i propri soci. L’iniziativa fa parte di un ciclo di visite guidate gratuite più ampio, che tocca i sei luoghi delle mostre di Terre degli Uffizi, progetto per la valorizzazione del patrimonio artistico della Toscana promosso da Le Gallerie degli Uffizi e Fondazione Cr Firenze all’interno dei rispettivi progetti “Uffizi Diffusi” e “Piccoli Grandi Musei”.

L’appuntamento per poter visitare l’esposizione montelupina, il cui allestimento è stato curato da Lorenza Camin Alessio Ferrari, è quindi fissato per sabato 26 agosto alle ore 16 e domenica 27 alle 11:00 presso il museo della ceramica di piazza Vittorio Veneto, 11. Per informazioni e prenotazioni è possibile accedere nell’apposita pagina “eventi e progetti“ del sito www.coopfirenze.it.

Inoltre l’8 settembre si terrà anche la quinta conferenza di approfondimento sui temi della mostra, con Marino Marini, dal titolo “Preziose ceramiche del Rinascimento nella pittura“. Nell’occasione la conferenza sarà preceduta da una visita guidata.