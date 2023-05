In arrivo 2 milioni per l’ospedale. "Vogliamo ridurre le liste d’attesa"

Fucecchio (Firenze), 27 aprile 2023 – Dal Pnrr in arrivo 2 milioni di euro che porteranno dentro l’ospedale anche la Casa di Comunità. Ci sono prospettive importanti per l’ospedale San Pietro Igneo. Ieri mattina, nell’ambito della visita nel presidio dell’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini, si è parlato di tante cose. Dalla gestione delle liste d’attesa al progetto per un laboratorio analisi del movimento, di una sala chirurgica ambulatoriale e di un’unità di Pacu – post anesthesia care unit – con 4 letti, che ha lo scopo di garantire un rapido recupero delle funzioni vitali del paziente. Un futuro ancora più importante, dunque, per quello che è già un polo di alta specializzazione ortopedico con vocazione alla chirurgia protesica delle grandi articolazioni (spalla, gomito, anca e ginocchio).

Dal 2021 è stata introdotta la nuova tecnologia robotica grazie alla quale sono stati eseguiti interventi di protesi totali e mono compartimentali di ginocchio, con l’uso di un innovativo robot che supporta il medico in tutte le fasi. "Auspichiamo di migliorare ulteriormente la pratica con strumentazione tecnologicamente avanzata e con l’obiettivo di eseguire nell’arco del 2023 oltre 1000 interventi; la media attuale è di circa 25 a settimana e 100 al mese - sottolinea il dottor Simone Nicoletti, direttore del centro ortopedico di chirurgia protesica - altro obiettivo è la formazione dei medici specializzandi, attraverso meeting, riunioni didattiche e congressi scientifici".

«Sul contenimento delle liste di attesa apprezziamo il lavoro svolto dall’azienda – ha detto Bezzini -. E’ stato sicuramente fatto uno sforzo importante e i numeri dell’Empolese ci dicono che da marzo è aumentata l’offerta e si sono accorciati, per più specialità, anche i tempi di attesa. Non tutte le difficoltà sono state ancora superate, nonostante la Toscana sia l’unica regione ad aver aumentato visite e prestazioni nel 2022 rispetto al 2019".

Bezzini è stato accolto anche in municipio a Fucecchio dov’è stato fatto il punto alla presenza del sindaco Alessio Spinelli, del presidente commissione sanità del consiglio regionale Enrico Sostegni, di Alessandro Giunti, sindaco di Capraia e Limite, Paolo Masetti, sindaco di Montelupo e Giuseppe Torchia, sindaco di Vinci.

Carlo Baroni