In 500 per Pieraccioni: "Il sindaco? Mi candido io. Così il teatro si fa davvero"

Silenzio, buio in sala. Anzi no. Prima c’è lo show del regista che si annuncia al pubblico e si racconta, girando tra le poltroncine rosse. Sono quelle del Cinema Excelsior, posti tutti esauriti. In 500 ieri hanno applaudito Leonardo Pieraccioni che ha fatto un blitz in città per presentare il suo ultimo film. Prima della proiezione di ’Pare Parecchio Parigi’, una mezz’ora di gag e e siparietti per ridere di gusto. Con Empoli l’amore era già scoccato nel 2003. Pieraccioni aveva scelto la Collegiata di Sant’Andrea per le scene finali del film ’Il paradiso all’improvviso’. Empoli se la porta nel cuore.

"Ci venivo da ragazzo, allo Shalom. Avevo 25 anni, ne ho già 39 - ha scherzato il comico stuzzicando gli spettatori - Raccontavo le barzellette e recitavo monologhi. La cucina di casa l’ho comprata con quei soldi lì". Applausi scroscianti, da tanto non si vedeva il cinema così pieno, così vivo. Nel backstage Brenda Barnini; uno scambio di battute, qualche foto ricordo e anche la sindaca si siede a godersi lo spettacolo. "Rifanno il sindaco nuovo? Mi candido". Senza peli sulla lingua, l’attore presenta agli empolesi il suo programma elettorale. "Primo punto, una bidonata di gelati Sammontana. Poi, si proverà a portare l’Empoli a vincere la Champions League. E magari si costruisce davvero il Ferruccio". Dal teatro allo sport passando per la politica, Pieraccioni ironizza sul suo stesso film. La colpa è del bollino apposto sulla pellicola, "vietata ai minori di 6 anni per la volgarità ". Lancia la formula Q & A (questions and answers, una sorta di botta e risposta con il pubblico), mettendosi a disposizione per le domande. Ma in inglese, perché ora "anche Ceccherini risponde al telefono solo in lingua straniera. Ci snobba". Il compagno di avventura di Pieraccioni potrebbe calcare il red carpet di Los Angeles per gli Oscar con ’Io capitano’, film scritto con Massimo Garrone. "Doveva venire a Empoli - giustifica così, Pieraccioni, l’assenza dell’amico - ma il venerdì insegna catechismo". E via, il cinema si scalda ancora. Tra il pubblico il microfono continua a girare, qualcuno evoca il leggendario "piripi" de Il Ciclone, e si va avanti con la domanda di Alice, 11 anni, che chiede come sia nata la voglia di fare cinema. "Comici e preti si nasce. Avevo la tua età e ho sentito sin da subito la necessità di dire… cavolate. Rischioso. Potevo diventare politico, la carriera è simile - provoca, ancora - Ma almeno noi non diciamo bugie. Ogni risata per me è un premio". E alla domanda di Valerio, che da 36 anni vede tutti i suoi film ma che non si aspettava una trama di sentimento, risponde così. "Generalmente c’è l’idea comica, attorno alla quale ruota tutto il resto. Stavolta il procedimento è contrario. Volevo fare un film sui non detti, sulle cose che nelle famiglie si sanno ma non si dicono mai. Poi mi raccontano questa storia, e cambio idea".

’Pare parecchio Parigi’ si ispira a un fatto reale: due fratelli che, nel 1982, a bordo di un camper intraprendono un finto viaggio con il padre malato, facendogli credere di esaudire un sogno, ovvero andare a Parigi. Quel che succede sta tutto nel potere dell’immaginazione. "Ho aperto uno spiraglio al sentimento, anzi un portone con un film che parla a tutti e parla di famiglie scarrupate. Un film dove carezza e schiaffo si confondono". Si spengono le luci, il mattatore concede gli ultimi selfie ai fan e esce di scena. "Grazie dell’accoglienza Empoli. Mi porti sempre fortuna".

Ylenia Cecchetti