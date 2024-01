Imu, caccia agli evasori. Mancano 250mila euro nelle casse comunali. Ora controlli a tappeto

"Il contrasto all’evasione fiscale resta uno degli obiettivi principali di questa amministrazione. In tutti questi anni abbiamo recuperato somme importanti e continueremo a farlo. Anche per una questione di giustizia ed equità sociale, nei confronti dei tanti che hanno sempre pagato e rispettato le scadenze". Lo ha dichiarato il sindaco Paolo Pomponi facendo il punto su un argomento più che mai centrale, tanto più in una fase storica come questa. Proprio pochi giorni fa infatti, il Comune ha approvato la lista di carico per gli avvisi di accertamento notificati nell’ultimo trimestre del 2023, per quanto concerne il recupero dell’Imu evasa: si parla di 91 accertamenti totali, per un importo complessivo che supera i 250mila euro. Secondo quanto si apprende da una determina comunale, a tanto ammonterebbe il mancato o parziale pagamento dell’Imposta Municipale Unica relativo alle annualità che vanno in buona sostanza dal 2018 al 2022. Gli avvisi d’accertamento dell’elenco vanno sopracitato da un importo minimo di 74 euro ad un massimo di circa 42mila. Ci sarebbero poi avvisi residui per altri 90mila euro circa, per i quali alcuni contribuenti hanno tuttavia presentato richiesta di annullamento e che a seguito di ulteriore verifica sono stati annullati in autotutela (con un apposito provvedimento già notificato al contribuente). Si tratta in ogni caso di cifre che, se recuperate, verrebbero re-investite in opere a beneficio della collettività. E anche in quest’ottica, l’amministrazione Pomponi ha ribadito l’intenzione di continuare in futuro ad affidarsi a professionisti del recupero crediti e tributi, all’occorrenza.

"Quando le somme raggiungono importi consistenti, ci appoggiamo anche a professionisti esterni – ha proseguito il primo cittadino – faccio inoltre presente che le tariffe legate ai tributi sono rimaste praticamente invariate negli ultimi dieci anni: non abbiamo previsto nemmeno un centesimo di aumenti, durante tutto questo tempo. Azioni che siamo riusciti a mettere in campo e a sostenere, come altre, anche grazie alle risorse recuperate. E anche per questo continueremo a contrastare ogni forma di evasione".

G.F.