Imprese e salasso Taric: "Serve riunione urgente"

EMPOLESE VALDELSA

La Taric costa cara alle imprese che rimpiangono la vecchia Tari. Anche se la tariffa corrispettiva (quella tarata sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti), sulla carta, e per com’è stata presentata, appare il metodo migliore per determinare l’importo corretto del servizio di smaltimento rifiuti. Per individuare immediatamente soluzioni che possano condurre ad un sistema di tariffazione equa, Cna aveva convocato il presidente di Alia e i sindaci dei territori coinvolti. L’incontro è saltato, su richiesta dei sindaci, a causa dell’alluvione, con la promessa di convocare loro stessi un incontro in materia aperto a tutte le associazioni di categoria.

"Il problema è che della convocazione della riunione non c’è ancora traccia – spiega Fabio Bianchi, presidente di Cna Empolese Valdelsa –. Ignorare le richieste delle imprese, quelle stesse che costituiscono il tessuto economico del territorio, producono reddito e creano occupazione, appare incomprensibile perché né rispettoso, né proficuo per il benessere dell’area amministrata".

La questione scotta. Lo spiegano bene le cifre che vedono aumenti per il servizio di smaltimento rifiuti anche del 220% in un anno. Ma perché questi aumenti? Alla base, per Cna, c’è un pesante difetto di comunicazione: le imprese non sono state informate, o lo sono state molto sommariamente, sulle modalità che stanno alla base dei nuovi calcoli. Un esempio: le spiegazioni circa le dimensioni dei bidoncini di raccolta che non hanno evidenziato come sia la capienza del contenitore a determinare la tariffa, invece che l’effettiva quantità di rifiuti stoccati al suo interno. Molte imprese, per pura praticità, hanno richiesto contenitori molto grandi e ne hanno pagato lo scotto. Oppure – spiega Cna – il silenzio,sul fatto che, indipendentemente da quanto si possa essere virtuosi nella differenziata, vengono addebitati di default due svuotamenti al mese di indifferenziata, con relativo esborso, magari reso ancora più salato dall’erronea scelta della dimensione del bidoncino.

"Un nuovo meccanismo può necessitare di un tempo di rodaggio per entrare a sistema, l’importante è però che tutto ciò che di negativo ne è seguito sia corretto – conclude Bianchi –. Non solo per il futuro, ma anche per il recente passato: occorre prevedere ricalcoli a consuntivo che compensino ciò che le imprese sono chiamate ingiustamente a pagare". Da qui l’urgenza della riunione.