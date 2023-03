"Importante sapere dove vanno a finire quei soldi"

EMPOLESE VALDELSA

"Qualche aggiustamento era indispensabile in considerazione della progressivo innalzamento della qualità del sistema ricettivo del territorio degli ultimi anni. Durante la pandemia il settore ha retto bene e ha fatto un salto di qualità. L’accoglienza dell’Empolese Valdelsa di 10 anni fa non è quella di oggi in termini di livello di servizio offerti, di quantità e qualità delle strutture. Il ritocco alla tassa di soggiorno è sostenibile, qualche risorsa in più sarebbe utile. Ma non passi il messaggio che queste entrate vadano a rimpinguare le casse dei Comuni. L’obiettivo è solo uno: far crescere il sistema turismo".

Lo dichiara Gianluca D’Alessio di Confesercenti Empolese Valdelsa facendo luce su un aspetto che sta a cuore a chi paga, ma anche ai titolari delle strutture ricettive. Che fine fanno questi introiti? "Di sicuro non a far chiudere i bilanci dei Comuni - insiste D’Alessio. E’ importante che i proventi siano reimpiegati nel sistema dell’accoglienza potenziando le strade bianche, ad esempio".

Della stessa idea è Giulia Perticucci titolare de "Il Grande Prato", che conta 40 posti letto tra ostello e affittacamere a Castelfiorentino. "In ostello si pagano appena 50 centesimi al giorno, non ci si lamenta e neppure gli ospiti lo fanno. Anzi, contribuiscono ben volentieri. Il nodo di tutto - dice Perticucci - è la destinazione dei soldi raccolti. Senza far polemica col Comune che fa l’impossibile (ha anche tolto la tassa nei due anni di pandemia) ma non c’è trasparenza sull’argomento. Noi addetti ai lavori non riceviamo comunicazioni ufficiali su quanto il Comune ha incassato e sui progetti ai quali la cifra è destinata. Che sia per migliorare la segnaletica su strada o per il materiale promozionale cartaceo, saremmo felici di saperlo, condividendo l’iniziativa con gli ospiti che sarebbero ancora più propensi a contribuire".

Y.C.