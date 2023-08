Impianti più efficienti Il piano per la centrale della polizia municipale

Sono in programma manutenzioni alla centrale termica della polizia municipale e della scuola dell’infanzia di Cortenuova. Questi interventi sono inseriti nella più ampia programmazione di tutti i lavori di efficientamento energetico che l’amministrazione comunale sta portando avanti e che interessano tutte le strutture comunali. E’ stato approvato il progetto di fattibilità per intervenire sull’impianto termico collocato al comando di polizia municipale e per questo si rende necessario un intervento di manutenzione straordinaria che consiste nello smontaggio di tutti i dispositivi presenti a eccezione delle tubazioni e nella fornitura e posa di una caldaia a basamento con caratteristiche di nuova generazione, che sarà ospitata in un locale completamente ristrutturato.

L’altra operazione riguarda il nido Il Melograno che verrà demolito e ricostruito e che necessita di una caldaia indipendente e adeguata alla nuova struttura. L’importo complessivo del progetto è pari a 70mila euro. "Anche questi interventi di manutenzione vanno nella direzione che questa amministrazione ha intrapreso da subito in materia di efficientamento energetico, riduzione dell’inquinamento, abbattimento di costi e consumi" ha spiegato Adolfo Bellucci, assessore alle manutenzioni (nella foto).