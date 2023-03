Impegno per la comunità, storie di donne premiate al ’Contessa Emilia’

EMPOLI

Storie di donne che hanno lasciato il segno. Sono quelle di Angelina Di Santo e Anna Maria Leoncini; la prima in passato, l’altra nel presente, ma entrambe hanno lasciato una traccia indelebile in città e per questo sono state premiate. Si è concluso il contest Premio Contessa Emilia, promosso dal Comune di Empoli e dalla Commissione Pari Opportunità. La cerimonia di consegna in occasione della Giornata internazionale della donna, si è tenuta al Cenacolo degli Agostiniani. Tredici le candidature, sostenute da decine di segnalazioni per un’iniziativa che mette al centro le storie delle donne del territorio, "storie di lavoratrici – ha ricordato il sindaco Brenda Barnini – Storie di madri, di figure femminili che si sono impegnate per la comunità offrendo opportunità. È importante tenere l’attenzione. Sul terreno delle pari opportunità c’è ancora molto lavoro da fare".

Un tema, quello delle pari opportunità, affrontato anche dall’assessore Valentina Torrini e dalla presidente della Commissione, Maya Albano. Toccante la testimonianza di Claudia Corti (in foto mentre ritira il premio destinato alla madre Angelina Di Santo) così come quella di Anna Maria Leoncini, fondatrice dell’associazione Noi da grandi. A Di Santo il riconoscimento per "l’impegno nella difesa dei diritti delle donne e nella lotta alle disuguaglianze sociali. Con coraggio e determinazione si è adoperata per l’integrazione delle persone con disabilità e per l’autodeterminazione delle donne in ambito lavorativo, culturale e sessuale, attraverso la propria attività di psicologa". Leoncini è stata premiata "per il determinante contributo nella tutela dei diritti delle persone con disabilità, nel potenziamento delle loro risorse. È riuscita ad offrire risposte concrete a bambini e bambine con disabilità e alle loro famiglie, accompagnandoli per tutto il loro percorso di vita, favorendone l’autonomia lavorativa e abitativa e contribuendo così alla costruzione di una comunità più giusta ed inclusiva".