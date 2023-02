Impegno e passione Schierati in campo 500 volontari

L’impegno prima di tutto. E poi anche la passione per la politica e la voglia di mettersi a disposizione del partito per la comunità. Sono questi i sentimenti e i valori che ieri hanno spinto i 500 volontari empolesi a mobilitarsi dando ciascuno il proprio contributo alle operazioni di voto del Partito democratico nei 49 seggi allestiti per l’occasione sul territorio. Una macchina organizzativa davvero ampia che ha permesso ai democratici di scegliere sia il segretario nazionale che quello regionale, senza intoppi né complicazioni. Un’attività che è iniziata già prima delle 8 per l’organizzazione dei seggi e che è andata avanti fino a tarda notte per il conteggio dei voti.