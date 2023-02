Impavidi e spericolati a ’Gravity’

La giornata di debutto ha fatto il tutto esaurito. L’arrivo a Empoli, per la prima volta, del Gravity Circus, uno dei più importanti circhi italiani, non ha lasciato indifferenti gli empolesi. La serata del 3 febbraio, quella inaugurale, ha visto le scalinate del tendone riempirsi di un pubblico entusiasta. Ad esibirsi sul palco grandi artisti e performer, tra cui vincitori del Festival International du cirque de Montecarlo e del Guinness world record. A rendere unico il Gravity, la cui regia è affidata a Davide Demasi in arte Mister David, campione del mondo di Street Magic e Guinness world record e diretto artisticamente da Larry Rossante, è il suo essere estremo, spericolato. Per l’intera durata dello spettacolo, due ore, gli spettatori rimangono con il fiato sospeso a guardare con occhi increduli le esibizioni. Più di trenta gli artisti che compongono lo show: uomini che volano spingendosi al limite del possibile, spericolati acrobati ed equilibristi, grandi illusioni. Ma anche ballerini, pattinatori, cantanti. Tra una performance e l’altra c’è un filo conduttore. "No limits" è il nome della tournée. Nessun limite. Dalla "ruota della morte" alle moto freestyle volanti sotto il tendone del Circo, il Gravity è pura adrenalina. Fino a domenica il circo più spericolato al mondo stupirà il pubblico al parco di Serravalle.