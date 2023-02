Imparare l’arte degli scacchi Un corso dedicato ai più piccoli

Si allarga il ventaglio di offerte della biblioteca Fucini di Empoli. Da sabato 11 marzo, infatti, nella Sezione Ragazzi partirà un corso per imparare l’arte degli scacchi, un gioco antico e interessante. L’attività, promossa con la collaborazione dell’Asd Empoli Scacchi, prevede dieci lezioni in cui verranno trattati vari temi, dalle regole ai finali semplici, dai tatticismi di base ai principi di apertura fino a quelli di strategia. Il corso è dedicato a bambine, bambini, ragazze e ragazzi di età compresa fra 6 e 16 anni. Per informazioni e iscrizioni contattare la biblioteca al numero 0571 757873 oppure inviando una mail a [email protected]