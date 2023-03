Imbrogli e risate L’eredità contesa della zia Cesira

CERTALDO

Tempo di Teatro Popolare Toscano al Teatro Regina Margherita di Marcialla, che domani sera alle 21.30 e in replica domenica pomeriggio alle 17 ospiterà lo spettacolo "Finché Berta non ci separi". Si tratta di una commedia in vernacolo in due atti comici di Barbara Melani e Tiziana Bettazzi con la regia della compagnia Gli Sconvolti. Ad interpretare sul palco i vari personaggi saranno Elisabetta Fantoni, Tiziana Bettazzi, Barbara Melani, Elena Carlesi, Gianni Gianassi, Mauro Gasparini e Massimo Guasti. Anni venti, Oltrarno. Può un’allegra accompagnatrice intascare "onestamente" il lascito milionario della pro zia Cesira, una pia religiosa, devotissima alle Suore Carmelitane Scalze? Certamente! Ma solo passando attraverso rocambolesche avventure ed imbarazzanti peripezie. Con questo obiettivo, districandosi fra mille difficoltà, artifizi ed imbrogli vari, Clementina e Olimpia, amiche per la pelle, con la complicità della domestica Dora, metteranno in atto un piano alquanto sgangherato coinvolgendo, loro malgrado: Vanni, l’improbabile fidanzato di Clementina; Berta, sua moglie tradita; Narciso, il venale avvocato di famiglia e Don Rodrigo, marito di Olimpia, generale spagnolo dal sangue caliente, super geloso, ed "altamente infiammabile". Immancabile il finale a sorpresa che, in un crescendo di colpi di scena, arriva inaspettato alla fine di un turbinio di equivoci e una girandola di gags esilaranti. Al fianco della direzione artistica di Gianfranco Martinelli (prosa e jazz & wine), troviamo Italo Pecoretti che firma il contenitore dedicato al teatro ragazzi. La parte formazione è a cura di Teatro Riflesso.

L’organizzazione generale della rassegna è a cura dell’associazione culturale Marcialla, con il contributo e la collaborazione del Comune di Barberino Tavarnelle, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Music Pool, La Botteguccia e Teatro Riflesso. Inoltre, al termine della stagione teatrale è in programma la realizzazione di una pubblicazione fotografica a testimonianza dei primi vent’anni di teatro dell’associazione culturale Marcialla, che verrà presentata in una data ancora da definire. Per informazioni è possibile chiamare il numero di telefono 055 8074348 o scrivere una email all’indirizzo [email protected]