Illuminazione LED Uffici e Scuole a Montelupo Fiorentino: Risparmio Energetico

Luci a Montelupo. Un po’ troppo costose, secondo la giunta Masetti, quelle negli edifici pubblici, dal municipio di viale Centofiori alle scuole. Lo si vede dalla bolletta. Lo si è visto - si spiega - anche a seguito delle periodiche verifiche sugli impianti di illuminazione. E’ dunque emersa la possibilità di intervenire con un progetto di riqualificazione energetica. Progetto che, come si è visto nei giorni scorsi, già da tempo riguarda la pubblica illuminazione nelle strade. Come fare? Bene spendere una notevole cifra subito per poi avere risparmi a breve tempo sui costi dell’energia. Le luci di scuole ed uffici pubblici verranno sostituite con nuove molto efficienti ma meno divoratrici di energia: il progetto (lavori già assegnati) è di oltre 38mila euro ma la spesa globale sale a circa 48mila. Conviene? Sì, perché da quote che si rilevano riguardo le tecnologie d’avanguardia si viene a sapere che su base annua il risparmio energetico che deriva dall’impiego di lampadine a ‘Led’ è oltre il 90% a paragone con le lampadine a incandescenza, dell’85% rispetto alle lampade alogene e 60% rispetto alle lampadine fluorescenti. In effetti, a Montelupo si è sempre parlato (con riferimento alla pubblica illuminazione) di una media del 70-75% di risparmio. Con pari se non più potenza di illuminazione. Dunque sì: è per risparmiare, ma anche per vederci meglio. Oltretutto, in municipio, strada del risparmio-efficienza già percorsa per altre dotazioni tecnologiche e per la stessa struttura del palazzo di viale Centofiori durante il recente restauro.

A.C.