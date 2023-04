Il volume su Shalom autografato dal Papa

Un giorno speciale. Ma anche una trasferta a Roma carica di emozioni e di significati. Giornata intensa e molto partecipata quella di mercoledì scorso per il Movimento Shalom che ha partecipato all’udienza di Papa Francesco, durante la quale il movimento ha donato una tovaglia realizzata dai ragazzi del centro Casa Famiglia in Burkina Faso che ospita i bambini di strada. Inoltre, spiega una nota del movimento, "il papa ha autografato di pugno il nostro libro che gli abbiamo consegnato". Nel pomeriggio dello stesso giorno nella sala capitolare del Senato c’è stata la presentazione del libro ’Movimento Shalom crescere insieme all’africa’. "Ringraziamo il senatore Parrini per aver patrocinato l’incontro che è stato molto interessante poiché partendo dal libro – si legge nella nota – abbiamo ripercorso le vie per uno sviluppo sostenibile dell’Africa". Il Movimento Shalom, fondato da don Andrea Pio Cristiani – arciprete della Collegiata – è impegnato a portare sviluppo negli angoli più poveri del mondo.