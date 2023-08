Il volontariato giovanile in crisi Facilitatori digitali per l’Asl Ci sono ancora posti liberi

Carenza di adesioni al servizio civile, associazioni in crisi. L’Sos nell’Empolese Valdelsa era stato lanciato nei mesi scorsi e l’emergenza non è rientrata. Le difficoltà attraversate dal mondo del volontariato nel trovare un ricambio generazionale non sono mancate quest’anno. Non è stata una stagione participata per il terzo settore, lo aveva dichiarato anche Cesvot promuovendo con Giovanisì sei progetti volti a favorire il ritorno della fascia che va dai 14 ai 24 anni, "la meno presente nell’ambito del volontariato, quella di cui c’è gran bisogno". Una crisi su cui riflettere e che viene confermata anche dalla Asl Toscana Centro. Sono ancora tanti infatti i posti disponibili per il progetto "SOL: Sanità On-Line un’opportunità in più per il cittadino". Trentotto posti vacanti spalmati sulle varie sedi di Firenze, Prato, Pistoia ed Empoli. Si cercano ancora facilitatori e facilitartici digitali che possano dare il proprio contributo nelle operazioni di alfabetizzazione digitale sanitaria rivolte ad alcune categorie di persone che, o per età o per mancata conoscenza dell’utilizzo degli applicativi, si trovano in difficoltà a utilizzare i software. Sono 4 le posizioni ancora scoperte a Empoli. Al distretto Rozzalupi ma anche all’ospedale San Giuseppe è pervenuta una sola domanda per sede, a fronte della ricerca di due volontari per ciascun presidio. La buona notizia è che c’è ancora tempo. Ricordiamo quindi ai giovani e alle giovani dai 18 ai 28 anni che potranno farsi avanti presentando la domanda on-line entro e non oltre le 14 del 28 settembre attraverso la piattaforma Dol raggiungibile all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it. L’impegno richiesto è di 12 mesi. Un anno di servizio civile che vedrà gli operatori volontari lavorare al progetto per 25 ore settimanali da effettuarsi nell’arco di 5 giorni all’interno della settimana. Tra le motivazioni che non incentivano i giovani, probabilmente, a mettersi in gioco c’è la questione del compenso, da molti non ritenuto idoneo a fronte dell’impegno richiesto. In questo caso la retribuzione prevista per ciascun volontario è di circa 500 euro. Un importo comunque aggiornato rispetto allo scorso anno. Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale infatti a maggio ha portato l’assegno mensile, da 444,30 euro a 507,30 euro. Un piccolo ma importante ritocco per contrastare la ’disaffezione’. Chi volesse aderire al progetto può informarsi allo 055 69377407552.