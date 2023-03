Il volontariato è in ginocchio Trasporti sanitari a rischio Aperto un tavolo con le istituzioni

EMPOLESE VALDELSA

Sempre meno volontari, spese che aumento e rimborsi in ritardo. Un mix di problematiche che sta mettendo in crisi le associazioni di volontariato che da settimane stanno lanciando richieste di aiuto alle istituzioni. Al grido di allarme ha risposto la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa che con il suo presidente, Alessio Spinelli, ha convocato un tavolo di discussioni con tutti i soggetti coinvolti. Nella sala consiliare del comune di Empoli si sono riuniti i quindici sindaci del territorio dell’Asl 11, la Regione Toscana, rappresentata dal presidente della Commissione sanità Enrico Sostegni, l’Asl Toscana Centro, con il direttore del 112 numero unico emergenza Alessio Lubrani e con il direttore di struttura operativa complessa Daniele Mannelli, e le associazioni del terzo settore coinvolte nei servizi di trasporto, Croce Rossa, Misericordia e Pubblica Assistenza. Per la Società della Salute, oltre al presidente Spinelli, è intervenuto anche il direttore Franco Doni. L’incontro, che ha fatto seguito ad altre riunioni tenutesi nella seconda metà del 2022, è stata l’accasione per analizzare le criticità che riguardano i servizi sanitari di emergenza urgenza e i trasporti garantiti dalle associazioni di volontariato. Quest’ultime hanno rimarcato tutte le difficoltà nel sostenere i servizi di trasporto per carenze di fondi e di personale. Tra le prime migliorie da poter mettere in atto già a breve termine, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti organizzativi dei trasporti coordinati dalla centrale operativa – è stato suggerito dal terzo settore – è l’ottimizzazione degli orari e delle chiamate al servizio. Già questo potrebbe portare dei benefici in termini di riduzione dei costi per le associazioni. Lo stesso dicasi per i tempi con i quali la Regione Toscana rimborsa le spese. In questo caso l’impegno dell’ente regionale, che spesso ha sopperito all’aumento dei costi anche con stanziamenti extra budget, potrebbe portare a una riduzione dei tempi con i quali vengono rimborsati i servizi effettuati da Croce Rossa, Misericordia e Pubbliche Assistenze. "Sulle questioni che dipendono dalla Regione Toscana – ha detto il consigliere Sostegni – c’è sicuramente l’impegno da parte nostra ad aprire tavoli di confronto sia sulla gestione della centrale operativa che sulle modalità di pagamento dei servizi forniti dalle associazioni di volontariato".