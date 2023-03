Il volo di migliaia di Gru sopra il cielo del Padule

In questi giorni sono passate sul Padule di Fucecchio migliaia di Gru, che poi sono state osservate anche sul Montalbano e nella piana Pistoia-Firenze: "Un evento straordinario - si spiega in una nota diffusa dalla riserva naturale -, che ha consentito a birdwatchers e semplici curiosi di ammirare dal vivo uno dei più incredibili spettacoli della natura". La Gru (Grus grus),si ricorda, è uno dei più grandi uccelli europei, superando il metro di altezza e i due metri di apertura alare, ed è riconoscibile anche dai meno esperti per i forti richiami, quasi dei potenti squilli di tromba, emessi sia a terra che in volo. La specie è estinta in Italia come nidificante dall’inizio del secolo scorso, ma continua a transitare sul nostro Paese durante le migrazioni; uno dei percorsi primaverili dai quartieri di svernamento africani passa sull’Italia dirigendosi verso i Balcani e quindi verso la Russia. Di solito "gli stormi di questi maestosi uccelli palustri si presentano in Padule, ogni anno negli stessi giorni fra la fine di febbraio e l’inizio di marzo; in grandi formazioni a cuneo, volteggiano a lungo sull’area alla ricerca di zone tranquille per la sosta e l’alimentazione.