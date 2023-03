Il vino e le etichette allarmiste La richiesta all’Unione Europea: "Si faccia un passo indietro"

E se un ’bel’ giorno su una etichetta di Chianti Montespertoli - si parla di vino - spuntasse l’allarme per la salute (il famoso ‘warning’)? Eppure potrebbe succedere, incredibilmente (mal comune con altre grandi denominazioni di pregio). Il consiglio comunale di Montespertoli si è ribellato a voti unanimi (mozione di Progetto). Richiesta alla Ue: fare un passo indietro.

Si torna a quelle che erano idee dell’Europa e a quanto di fatto ha messo in piedi il governo irlandese: l’obbligo delle avvertenze sanitarie sulle etichette dei prodotti alcolici, incluso il vino. "In modo simile a quanto avviene per le sigarette, l’etichetta del vino e di tutti gli altri prodotti con contenuto alcolico come birra e superalcolici, dovrà contenere avvisi per il consumatore sui rischi collegati al consumo", osserva il gruppo Progetto. Intanto la cosa va avanti: il nuovo provvedimento sanitario ha ottenuto il via libera dalla Commissione Europea, che non si è opposta al progetto presentato lo scorso anno da Dublino, nonostante la risoluzione del Parlamento Europeo che escludeva l’apposizione delle avvertenze. Il Comune di Montespertoli, insieme alle Città del Vino nazionali, punta decisamente le carte sul "consumo moderato e responsabile, in particolare all’interno della dieta mediterranea e combinata con un sano stile di vita". Il caso è delicato, perché come accennato ne va del domani dell’economia del Chianti.

Andrea Ciappi