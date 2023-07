Il ’Vinegar’ ha festeggiato 40 anni di attività

Un traguardo importante, sottolineato con un riconoscimento altrettanto significativo. Parliamo del Vinegar di Empoli che ha festeggiato i quarant’anni di attività. Locale storico e caro a generazioni di empolesi, il Vinegar, dalla sua sede in piazza della Vittoria, ha visto passare genitori e figli nelle sue sale, accogliendo tutti con un sorriso. ria,

compie 40 anni. Un traguardo importante, dunque, che dimostra come gli empolesi e non solo loro siano clienti affezionati della ’brigata’ guidata da Sergio Nencioni e da suo fratello Giovanni. Proprio Sergio Nencioni, da sempre membro del gruppo dirigente di Confesercenti Empoli, ha ricevuto una targa-ricordo per festeggiare questi quattro decenni di attività da Eros Condelli, presidente di Confesercenti Empoli, e Gianluca D’Alessio, responsabile Confesercenti Empolese-Valdelsa.