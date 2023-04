Il video di Buccoliero sul podio Verso il 25 Aprile, bene il concorso "Tra povertà e ritorno alla vita"

Un tema importante e carico di significati: "Liberi di pensare, Liberi di agire. Una riflessione sulla libertà di manifestazione di pensiero per il 75° anniversario della Costituzione". Un tema scelto per la tredicesima edizione del concorso "Come vedo il 25 aprile" . La consegna dei premi si è tenuta ieri al Teatro del Popolo di fronte a una platea gremita di studenti delle scuole che hanno partecipato: oltre a Castelfiorentino hanno aderito anche i Comuni di Certaldo, Poggibonsi, San Gimignano, Colle Val d’Elsa e Monteriggioni. Enea Buccoliero, che frequenta la seconda G dell’alberghiero "Enriques", è il vincitore assoluto e si è aggiudicato il primo premio (400 euro) con un video nel quale ha cercato di "unire gli insegnamenti della storia, la passione per la grafica e il percorso di studi dell’alberghiero", soffermandosi sulla tragica vicenda dei fratelli Cervi e la loro ’pastasciutta antifascista’.

"In un periodo di estrema povertà per la famiglia Cervi – ha osservato Enea Buccoliero nel presentare il suo lavoro – produrre chili e chili di pastasciutta, prendere a credito burro e formaggio per il gesto di offrire agli altri qualcosa rappresenta un gesto veramente importante e di grande forza comunicativa, che andava a ridare fiducia alle persone martoriate da una guerra folle. Da quel momento si cambiava, si tornava ad essere liberi, si tornava alla vita".

Il premio sezione scuola media se lo è aggiudicato Giulio Settefonti, terza C Istituto comprensivo di Poggibonsi, per il suo pensiero dedicato alla “libertà”. La sezione artistica (premio 150 euro) è stata vinta da Federico Porcedda (quinta A grafico pubblicitario all’Enriques) per la sua opera "La libertà è fatta di pensieri liberi", mentre per quanto riguarda la sezione letteraria è stato assegnato un premio ex aequo (75 euro cadauna) a Ahmidi Amina, quinta B Design Comunicazione visiva e pubblicitaria, e a Stella Baroncelli, terza A liceo scientifico, entrambe all’Enriques. Un premio speciale (150 euro buono acquisto materiale scolastico), infine, è stato assegnato a Giorgio Salvatici per il suo video "Libertà è: potersi esprimere con gioia e senza paura".

(Nelle foto, dall’alto a sinistra, Ahmidi Amina, Enea Buccoliero, Federico Porcedda, Giulio Settefonti, Stella Baroncelli