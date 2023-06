Il vescovo in città per il Corpus Domini

Il vescovo Giovanni Paccosi, per la prima volta a Fucecchio in occasione del Corpus Domini, ha presieduto la solenne concelebrazione eucaristica e la processione assieme ai sacerdoti della città e dell’unità pastorale. Alla celebrazione, hanno partecipato i bambini della prima comunione delle parrocchie. Il vescovo Giovanni ha espresso la sua gioia per l’accurata preparazione dell’iniziativa che si è svolto alla presenza del sindaco con il gonfalone e diversi amministratori, le autorità militari, le associazioni cattoliche e civili con i loro labari, la venerabile Arciconfraternita di Misericordia, il gruppo dei donatori di sangue Fratres, il Movimento Shalom, Unitalsi, Avo, la Croce Rossa e la rappresentanza del Palio delle Contrade. Un ringraziamento speciale della parrocchia della Collegiata al gruppo Scout di Fucecchio, non solo per la loro presenza ma anche, soprattutto, "per il servizio attento e prezioso che hanno svolto in questa bellissima circostanza: dal portare lo stendardo, l’amplificatore per la preghiera nonché coordinare la processione affinché il suo svolgimento risultasse ordinato".