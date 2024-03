Il vero rimpianto è la piscina: "Lo stadio? Aspetto il progetto"

Tante soddisfazioni, molte speranze – che il suo erede sappia gestire bene le tante strade aperte – e grandi aspettative. In primis il ’pallino’ per lo stadio Castellani e per la sua ’nuova vita’. "L’Empoli FC intende presentare il progetto del nuovo stadio entro la fine del mio mandato amministrativo – ha annunciato ieri la sindaca Brenda Barnini passando al setaccio l’elenco delle cose fatte e in sospeso – poi spetterà una valutazione a chi verrà dopo di me. Mi farà piacere intanto vedere il progetto, capisco l’attenzione alta da parte della società".

Del resto, la sindaca non lo nasconde: vederlo nascere sarebbe stata un’altra bella vittoria per lei. "Parliamo di un progetto di grande rilevanza per la città – ha aggiunto –. Spero davvero che si arrivi al punto prima delle elezioni proprio per completare una vicenda che ha avuto inizio nel mio primo mandato. Si tratterebbe della seconda proposta per il nuovo impianto. Dopo le criticità del primo project, spero ci siano tutte le condizioni a livello economico-finanziario".

Il tema sport e soprattutto impianti sportivi è un po’ la sua croce e delizia. L’amministratrice dem può gioire per la nuova pista d’atletica, intanto.

"Il nuovo impianto è da 1.500 spettatori e vale 7.1 milioni – ha spiegato anche sul sito www.empolicomesei.it e sul materiale cartaceo distribuito tra gli empolesi – diventerà un luogo di socialità e aggregazione per studenti e atleti. I lavori di realizzazione in via Raffaello Sanzio partiranno a breve: le offerte si sono chiuse pochi giorni fa, il cantiere potrebbe iniziare già a giugno". Ma una ferita – e neppure di poco conto – resta e resterà aperta: la piscina comunale, le cui magagne non sono state risolte e, anzi, emergono quasi quotidianamente (non più tardi di ieri l’ennesimo e per fortuna breve stop a causa di un problema tecnico). Storce la bocca Barnini ogni volta che le vien posta la domanda. Non resta che sperare che quella partita venga vinta da chi andrà a sostituirla. A proposito: un voto alla campagna elettorale in corso? "No no no, l’argomento non è sulla mia raccolta dati di fine mandato". E giù risate in tutta la sala.

elisa cap.