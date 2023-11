Il verde necessario. La biodiversità vegetale

Un nuovo appuntamento del ciclo d’incontri "Il verde necessario". La Fondazione Montanelli Bassi, in collaborazione con Italia Nostra Medio Valdarno Inferiore, Cai valdarno Inferiore, Rotary Club Fucecchio Santa Croce sull’Arno, EcoIstituto delle Cerbaie, organizza la seconda edizione della rassegna che è un ciclo di quattro incontri sul rapporto uomo-ambiente.

Terzo incontro sabato 25 novembre alle 17,15 con Marco D’Antraccoli, curatore dell’orto botanico di Pisa, che affronterà il tema "La biodiversità vegetale: perché è importante e come proteggerla. Il ruolo degli orti botanici oggi". L’ultimo incontro è in programma invece per sabato 2 dicembre con Alessandro Bottacci, forestale e già direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, che affronterà il tema "Il valore delle foreste evolute e il loro uso responsabile". Informazioni al numero 328 1289087, [email protected].