Il verde ha bisogno di cure Ecco i lavori anti-degrado

Soldi, circa 160mila euro, per la manutenzione del verde in città, ma anche per gli abbattimenti di tutte quelle piante ammalorate che rischiano di creare un pericolo. I fondi arrivano da uno stanziamento del Comune e finiranno all’interno di un appalto che riguarda non solo gli alberi, ma anche siepi e cespugli. La manutenzione del verde urbano viene infatti indicata come uno degli aspetti di maggiore visibilità nel rapporto con i cittadini. Lo stato delle aree verdi, dei giardini, come delle scuole o dei cimiteri, ha un riflesso diretto sulla qualità della vita di tutti e in particolare di categorie che vivono intensamente il rapporto con il verde pubblico. Oltre alla regolare e periodica cura delle aree verdi, che il Comune cerca di rispettare con un’ordinaria manutenzione puntuale e programmabile, negli ultimi anni sono occorsi spesso fenomeni metereologici eccezionali che hanno provocato danni agli elementi vegetali, con conseguente necessità di interventi straordinari per la messa in sicurezza delle aree. Per tale motivo, si legge nella relazione tecnica, "è opportuno prevedere un servizio di manutenzione del verde che tenga conto sia delle usuali periodicità, che degli interventi imprevisti e imprevedibili che potrebbero essere richiesti durante l’anno".

L’appalto, mediante affidamento diretto, metterà nelle mani di una ditta specializzata i fondi per le manutenzioni che si svolgeranno a partire dalle prossime settimane. Gli interventi sono finalizzati a mantenere lo stato funzionale del verde verticale comunale nelle diverse tipologie (siepi, cespugli e piante di medio e alto fusto), attraverso interventi programmati che hanno il carattere della ripetizione annuale o biennale, finalizzati a prevenire ed evitare possibili situazioni di degrado estetico, funzionale e agronomico, ma anche a garantire la sicurezza dei siti e degli utenti. Si parla quindi di potatura di siepi e cespugli, potatura di formazione piante di medio e alto fusto, potatura di mantenimento e abbattimenti di piante ammalorate, ma anche rimozione e tagli di rami ed elementi pericolosi e interventi straordinari non programmabili, che saranno indicati e concordati al momento, in base elle evenienze.

Tommaso Carmignani