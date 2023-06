Il turismo torna a correre Balzo in avanti per i visitatori Ma i soggiorni sono più brevi

di Irene Puccioni

EMPOLESE VALDELSA

Recuperato quasi completamente, nel 2022, il divario rispetto ai livelli pre pandemia. Con un’ulteriore crescita confermata anche nel primo trimestre 2023. Gli ultimi dati certificano nel 2022 la ripresa definitiva del turismo dopo i due anni segnati dal Covid. Nell’ambito dell’Empolese Valdelsa e Montalbano, territorio a vocazione turistica rurale, la riscossa si è vista soprattutto sugli arrivi che, rispetto al 2019 (l’ultimo anno prima dell’emergenza sanitaria), ha fatto registrare un aumento dell’8 per cento di visitatori. Complessivamente sono state 205mila le persone che hanno scelto di trascorrere le vacanze o parte di esse nel cuore della Toscana, soggiornando in una delle 931 strutture presenti negli undici comuni del Circondario. Se da una parte il numero degli arrivi è molto incoraggiante, il dato delle presenze rileva che c’è ancora un gap da colmare rispetto al 2019. Il numero delle notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi è infatti calato del 12 per cento. In pratica, nel 2022 vi sono stati più turisti che sono venuti, rimanendo però un tempo inferiore: in media si sono fermati per quattro notti rispetto alle 4,9 del 2019, facendo registrare un numero di presenze pari a circa 811mila.

"I numeri sono confortanti e il trend per il 2023 porta a pensare che si potranno superare anche quelli del 2019 – commenta Paolo Pomponi, sindaco di Montaione e delegato al turismo per l’Unione dei Comuni – Dalle strutture ricettive sto ricevendo feedback positivi in vista delle vacanze estive. La prima parte della stagione turistica è andata molto bene". Come negli anni pre pandemia, a fare la parte del leone su arrivi e presenze sul nostro territorio sono i turisti stranieri che incidono per il 74 per cento; mentre gli italiani sono il restante 26 per cento. La nazionalità predominante è quella tedesca: dalla Germania arriva il 30 per cento dei visitatori. Seguono i Paesi Bassi con il 13,4 per cento di turisti, gli Stati Uniti con l’8 per cento, la Francia con il 7,4 per cento e il Regno Unito con il 6 per cento. "Una buona parte degli stranieri sono turisti fidelizzati – continua Pomponi – Sono persone che si sono trovate bene e che quindi decidono di ritornare. Allo stesso tempo fanno anche promozione al nostro territorio indirizzando altre persone da noi".

Al ’passaparola’ di chi ha già avuto esperienza diretta si aggiungono le attività promozionali in rete attraverso i portali dedicati messi a disposizione dalla Regione, ma anche iniziative promosse privatamente dalle singole strutture ricettive. Anche il ’mercato domestico’ è in sensibile ascesa: aumentano i toscani che trascorrono le vacanze in Toscana o visitatori provenienti da altre regioni d’Italia.

Il turista che alloggia nell’area dell’Empolese Valdelsa e Montalbano ama e scegli una soluzione extra alberghiera: dall’agriturismo al bed and breakfast, passando per il resort di lusso. In questa tipologia di soggiorno è concentrato ben l’83 per cento delle presenze.

Dei 13.778 posti letto a disposizione nel Circondario il 33 per cento è presente nel comune di Montaione, che si conferma il comune più turistico dell’Unione, anche se rispetto al 2019, lo scorso anno ha registrato una leggera flessione: -3,6 per cento di arrivi e -13,7 per cento di presenze. Tra gli altri comuni l’anno della ripresa ha premiato, in particolare, Cerreto Guidi e Montelupo Fiorentino. Meno bene sono andati Empoli e Montespertoli.

Un altro fenomeno il crescita anche sul nostro territorio è quello della locazione turistica, che la Regione Toscana ha normato. Si tratta di locazioni, con finalità esclusivamente turistiche, di case e appartamenti arredati e senza alcuna prestazione di servizi accessori o complementari tipici delle tradizionali strutture ricettive extralberghiere. "Il nostro core business dal punto di vista turistico è sicuramente il periodo che va da fine giugno a settembre, anche se lo scorso anno anche il mese di ottobre ha fatto registrare numeri molto buoni – precisa Pomponi – L’obiettivo è tornare ai livelli pre pandemia e superarli, soprattutto per quanto riguarda i dati delle presenze. C’è molto ottimismo, che fa ben sperare. Non possiamo che essere fiduciosi".