Il tribunale resta un sogno L’amarezza dei sostenitori

Il ministro della Giustizia, Nordio, in risposta a un’interrogazione del deputato pisano della Lega, Edoardo Ziello, boccia il progetto del tribunale a Empoli. Il Guardasigilli ha evidenziato in sintesi che l’istituzione di una sede del tribunale in città non è possibile per assenza di personale da destinarvi e per costi troppo alti per lo Stato. Una risposta che gela ogni entusiasmo, a cominciare dai sindaci dell’Empolese Valdelsa e di quello di San Miniato, Simone Giglioli, e con loro il senatore Parrini e il consigliere regionale Sostegni, da anni impegnati a sostenere insieme a imprese e professionisti dell’area la necessità di riaprire una sede del tribunale. "Siamo stupiti e delusi - affermano - Ci troviamo di fronte alla chiusura dell’intera maggioranza di Governo e non solo della Lega, perché quando a parlare è un ministro le parole non possono che essere espressione della maggioranza che rappresenta. Quanto annunciato dimostra la mancanza di interesse e la lontananza estrema rispetto alle esigenze del territorio". Un territorio che, ricordano, conta, soltanto nell’Empolese Valdelsa oltre 167mila abitanti e nell’area del Valdarno con i Comuni di San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Montopoli e Castelfranco circa 67mila abitanti. Un’area che rappresenta un distretto produttivo e industriale importante" L’Associazione per il Tribunale di Empoli è intervenuta sottolineando il fatto che nella risposta "Il Ministro ha dimenticato alcuni passaggi importanti che credevamo fossero cosa acquisita. Infatti la motivazione della risposta è tutta basata sui costi eccessivi per il Ministero che questa soluzione comporterebbe. In realtà non si è tenuto conto che, da anni, si è cercato di ovviare a questi problemi con il contributo che è e sarà fondamentale degli enti locali coinvolti. Naturalmente – concludono dall’Associazione – ancora non si parla di riforma della geografia giudiziaria che sarà elaborata più avanti, almeno nelle linee programmatiche espresse dal Ministro alle Camere. Lì verrà giocata la partita per Empoli. L’impegno dell’Associazione continuerà senza sosta".

E’ intervenuto anche il capogruppo di FdI in Consiglio, Andrea Poggianti che ha scritto: "Il Ministro Nordio ha risposto in maniera corretta all’interrogazione parlamentare presentata e ha risposto quello che tutti potevamo aspettarci in questo momento di inizio legislatura parlamentare, ovvero che con l’attuale riforma della geografia giudiziaria il tribunale a Empoli non può essere ripristinato. I rappresentanti istituzionali di FdI eletti sul territorio si faranno interpreti e promotori di delegazioni trasversali tra il mondo politico, professionale e imprenditoriale con le sedi romane competenti per alimentare non solo una speranza, ma concretizzare una possibilità di riportare il Tribunale a Empoli".