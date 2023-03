Il trekking che fa bene Tra natura e beneficenza

Scarponcini ai piedi, borraccia nello zaino... e nel cuore tanta generosità. Hanno camminato sulle colline di Capraia e Limite, passando dal castello del borgo di Capraia Fiorentina per spingersi poi in un percorso in natura che è arrivato sui boschi di Castra. Buona la prima per l’escursione solidale proposta da ’Le vie del Chianti - Camminare in Toscana’ (in collaborazione con Pro Loco di Capraia e Limite, Società Canottieri di Limite e col patrocinio del Comune). Ciliegina sulla torta, la discesa sull’Arno con un incontro speciale. "I 25 partecipanti - racconta la guida ambientale Eleonora Grechi - hanno avuto modo di conoscere le Dragonesse di Astro Onlus. Siamo saliti sulla Dragon Boat e abbiamo remato insieme a queste donne coraggio". Prima però un piccolo rinfresco e la visita del Circolo Canottieri con le Dragon ladies, guide d’eccezione per un giorno. Lo scopo è benefico: grazie alla passeggiata guidata è stata raccolta una somma devoluta ad Astro, onlus che si occupa di sostegno in oncologia.