Il trasloco viola è un’ipotesi ormai remota

EMPOLI

Tanto rumore per nulla? È possibile. Perché a mettere a tacere la levata di scudi che si era sollevata in seguito alla possibilità che la Fiorentina potesse venire a giocare ad Empoli (nel periodo in cui ci saranno i lavori di ristrutturazione dell’Artemio Franchi) ci ha pensato proprio il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Interrogato nel merito durante la rassegna stampa di Toscana Tv, il primo cittadino ha chiarito la questione. "Stiamo lavorando insieme alla Fiorentina da molte settimane: ci sono stati molti incontri tecnici, scambi di mail, documenti. C’è un lavoro dettagliato, mi sono visto molte volte con Barone, con cui ho un ottimo rapporto. Ho letto le sue dichiarazioni e vi assicuro che faremo di tutto per trovare una soluzione per giocare al Franchi: se non riusciremo a giocare lì cercheremo una soluzione nell’ambito della città". Ed è proprio quest’ultima frase, "nell’ambito della città", ad allontanare in maniera sensibile l’ipotesi che i viola possano venire a cercar casa ad Empoli. Del resto le parole a cui faceva riferimento Nardella, quelle cioè pronunciate da Joe Barone ("impensabile che la Fiorentina possa traslocare altrove per due anni"), non lasciano spazio alle interpretazioni: la società del presidente Rocco Commisso non ha nessuna intenzione di lasciare Firenze per due anni. Ovviamente agli empolesi interessa poco della polemica tra la società viola e il Comune di Firenze: quello che conta è sapere se esiste o meno il rischio che la Fiorentina, dal 2024 al 2026, chieda ospitalità al Castellani. Un’ipotesi ventilata anche dal presidente della Regione Eugenio Giani, che aveva auspicato la possibilità che la squadra viola rimanesse all’interno della regione e non andasse altrove come successo in passato. Il sindaco Barnini aveva posto più di un dubbio al riguardo, aggiungendo però al tempo stesso di non aver sentito nessuno chiederle ufficialmente di far venire la Fiorentina a Empoli per due anni. Una possibilità da escludere definitivamente? A questo punto pare proprio di sì. t.c.