Il Torrino dona un defibrillatore a Monterappoli

La frazione di Monterappoli da adesso ha un defibrillatore pubblico, donato a tutto il paese dalla locale associazione Il Torrino. L’acquisto è stato reso possibile grazie alla vendità organizzata lo scorso Natale di oltre novecento ’gnometti’ di legno realizzati dagli stessi soci. Una parte fu inoltre donata, insieme ad altri giochi, al reparto di Pediatria dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli. Il resto ha riscosso un enorme successo, venendo venduto fino all’ultimo pezzo sia in vari

esercizi commerciali del circondario che semplicemente tramite il passaparola. Il defibrillatore è stato posto all’esterno della Casa del Popolo, all’inaugurazione (nella foto alcuni soci de Il Torrino al momento dell’installazione) era presente anche il vice sindaco di Empoli Fabio Barsottini, dove all’occorrenza potrà essere raggiunto ed utilizzato da chiunque. Proprio a tal proposito, diversi soci de Il Torrino si sono già iscritti ai corsi appositi per l’abilitazione all’utilizzo, in modo che siano diverse le persone del paese in grado di farlo funzionare in caso di necessità.

Con il resto del ricavato della vendita natalizia degli ’gnometti’, invece,

l’associazione Il Torrino ha contribuito alle spese del locale asilo nido per l’acquisto di vario

materiale ed ha sostenuto la

spesa solidale per le famiglie

più bisognose della frazione

presso l’alimentari Giunti. Insomma, una bella dimostrazione di cittadinanza attiva per aiutare i propri conpaesani, permettendo loro di essere anche più tranquilli, in caso di malori, per la presenza in paese di uno strumento ’salva vita’.