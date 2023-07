Il territorio e la sicurezza La Municipale si rafforza Ecco sei nuovi mezzi "E adesso le assunzioni"

Nuovi mezzi per la polizia municipale e per la Protezione Civile. Ieri mattina ad Empoli, in piazza Farinata degli Uberti, c’è stata la cerimonia d’inaugurazione cui è seguita la benedizione da parte del cappellano della Guardia di Finanza di Firenze, don Massimo Ammazzini, di cinque nuove auto per il presidio del territorio e un veicolo attrezzato per la Protezione Civile. Più mezzi a disposizione daranno quindi la possibilità di presidiare maggiormente e in modo più puntuale il territorio. I nuovi veicoli andranno in dotazione ai comandi di Certaldo, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino e Montespertoli.

Insieme agli agenti della polizia municipale, alla cerimonia era presente un agente speciale, il pastore tedesco Noa, attivo nell’unità cinofila in particolare nelle attività di prevenzione e repressione dello spaccio di droga. Per il sindaco montelupino Paolo Masetti, delegato per l’Unione dei Comuni alla polizia municipale, "l’acquisto di nuovi mezzi, così come l’assunzione di nuovi agenti e ufficiali attraverso due concorsi pubblici, sono il segnale della chiara volontà politica di rafforzare il corpo, in un contesto in cui è sempre più necessario garantire il presidio costante del territorio". "Il presidio deve avere sia la funzione di deterrente per reati e comportamenti scorretti, ma anche di supporto alle nostre comunità – ha aggiunto –. La polizia municipale è il primo elemento di contatto con i cittadini e per questo gli agenti devono essere messi in condizione di lavorare al meglio". "L’acquisto di una vettura per la Protezione Civile si colloca nel percorso di rafforzamento di questo servizio – ha aggiunto Masetti –: abbiamo messo in piedi un sistema organizzato, grazie anche alle nostre preziose associazioni di volontariato, abbiamo avviato la formazione in disaster management di 27 unità". Sulla stessa linea anche il comandante della Municipale, Massimo Luschi, per cui "Giornate come questa, unite alle procedure concorsuali in atto, rappresentano la risposta concreta alle esigenze del comando della polizia municipale per esprimere migliori servizi alla cittadinanza".