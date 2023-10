Il teatro per ogni età. Spettacoli al "Maggio"

La Fondazione Maggio Musicale Fiorentino promuove il progetto "C’è musica & musica", con quattro spettacoli dedicati alle famiglie che si terranno al Teatro del Maggio a Firenze. Una bella opportunità che è offerta anche alla famiglie del territorio di Fucecchio che potranno assistere a spettacoli di altissimo libello. Ecco il programma delle date ancora disponibili per le quali i posti sono in esaurimento. Domenica 5 novembre alle 11 in scena "Pierino e il lupo", invece domenica 12 novembre alla stessa ora sarà la volta de "Carmina Burana". Sabato 16 dicembre alle 16 "La meravigliosa storia del flauto magico" e venerdì 22 dicembre alle 20 un grande concerto con i "90 anni del Coro del Maggio" (prenotazione entro il 4 novembre). L’organizzazione ricorda che gli eventi sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti: le prenotazioni si possono fare al numero 0571 268229.