Il taser e la polizia municipale. Polemiche dopo la proposta: "Evitiamo scelte affrettate"

"Serve una doverosa ed accurata analisi

costi e benefici, dopo aver avuto gli indispensabili confronti con gli stessi soggetti interessati e soprattutto cercando di affrontare l’argomento non dal punto di vista ideologico, ma in modo pragmatico". Empoli in Azione prende tempo sulla proposta della Lega di dare il Taser in dotazione alla polizia municipale. "Il Taser tecnicamente è un dispositivo classificato come arma non letale – spiega Luca Ferrara per Empoli in azione – che fa uso dell’elettricità per impedire il movimento di soggetti considerati pericolosi. Anche se la competenza nel prendere questa decisione è “in carico al sindaco”, a nostro avviso un incontro con il Prefetto andrebbe previsto sia per correttezza istituzionale, essendo questa la massima carica provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, sia per un confronto operativo".

Ma c’è di più. "Per una decisione così impattante sul sistema di sicurezza locale, si dovranno coinvolgere in via preventiva, sia i comandanti delle polizie locali del circondario che i sindacati rappresentanti di categoria – aggiunge Ferrara – . Dal confronto con questi soggetti, dai dati in loro possesso (ad esempio le aggressioni subite dagli operatori di polizia negli ultimi cinque anni) si potrà comprendere se l’introduzione di questa dotazione potrà migliorare il sistema della sicurezza urbana e offrire maggior tutela e protezione agli operatori della nostra polizia municipale". Poi ci sono anche questioni più tecniche: "Immettere un sistema come il Taser in un corpo di polizia, significherebbe andare a rivedere o adeguare tutte le procedure operative in uso nei vari comandi. Questa operazione si renderebbe necessaria per offrire una garanzia agli operatori di polizia, che in caso di dotazione dovranno ben conoscere in ogni momento ed in ogni contesto operativo quando e come poter utilizzare questo strumento in modo chiaro". "Questi a nostro avviso sono alcuni passaggi, estremamente rilevanti – conclude Ferrara – da intraprendere per verificare l’attendibilità della proposta ed evitare che questa suoni meramente come uno spot politico fine a sé stesso; soprattutto è necessario evitare che questa scelta crei problemi agli stessi operatori

fornendo loro tutti gli strumenti necessari per evitare che si arrivi ad avere maggiori problemi invece che reali benefici". La proposta, lo ricordiamo, era partita dopo che, nelle scorse gli agenti della Polizia di Stato di Empoli sono stati costretti ad usare il Taser per mettere in condizioni di non nuocere un extracomunitario che stava seminando il panico in birreria.