"Il taglio dei pini lungo la vecchia 429 è un accanimento"

Nuovo taglio dei pini previsto lungo la vecchia 429 e nuove polemiche in vista. A lanciare l’allarme è il Movimento 5 Stelle Empolese Valdelsa. "Poco importa – dice la portavoce Fabrizia Morelli – che assorbano le polveri sottili, diminuiscano la temperatura della strada e aiutino a prevenire le morti a causa del caldo come contento in una ricerca di The Lancet. Viene da chiedersi come di fronte ad un minimo smottamento dell’asfalto parta immediatamente l’autorizzazione all’abbattimento senza neanche un tentativo di trovare una soluzione diversa. Presto detto: non esiste un piano del verde a nessun livello amministrativo sia esso locale provinciale che regionale". Prosegue Morelli. "Sembra strano che la messa in sicurezza della strada si realizzi solo con l’abbattimento degli alberi. Sulle strade della provincia si trovano sporcizia e rifiuti, avvallamenti dovuti a frane e smottamenti del terreno, guard rail vecchi e mancanti, spesso arrugginiti, sterpaglie facilmente infiammabili, buche ed asfalto vecchio. Viene da chiedersi cosa ci sia sotto l’accanimento così forte contro gli alberi? In altre realtà il problema dell’elevazione del manto stradale è stato affrontato con interventi risolutivi veloci ed economici, mentre per fare alberi come i nostri meravigliosi pini occorrono 70-80 anni".