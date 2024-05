Il sondaggio senza committente. Boom di telefonate interrotte alla richiesta di identificazione

Volendo prendere a prestito dai giallisti alcuni suggerimenti, lo si potrebbe chiamare ‘Lo strano caso del sondaggio orfano’. Perché, e un po’ di empolesi ne hanno avuta la prova nelle settimane scorse via telefono (quello fisso), una voce caratterizzata da un accento straniero chiedeva la disponibilità a partecipare a un sondaggio sulla città. Quando veniva chiesto chi fosse il committente, la risposta era: "Il Comune di Empoli". A quel punto, qualche cittadino interrompeva la comunicazione, pensando, come vedremo a ragione, che l’amministrazione cittadina non facesse sondaggi in vista delle elezioni amministrative, perché, con tutta evidenza, questa poteva essere l’unica ragione di un sondaggio sulla città, considerata la vicinanza temporale dell’appuntamento con le urne.

Ci sono stati altri che sono andati avanti, per sentirsi chiedere "lei è d’accordo con i rifiuti tossici?", fornendo come possibili risposte per niente, poco, abbastanza e molto. A quel punto qualcuno ha chiesto il nome della società che operava il sondaggio. Bene, dopo aver farfugliato una sigla sconosciuta, l’addetto all’altro capo della linea interrompeva la comunicazione. E a questo punto l’interlocutore del sondaggista si congratulava con se stesso per aver evitato di perdere altro tempo. Qualcuno è andato avanti e si è sentito chiedere se sapesse che in alcune zone della città c’è stato un inquinamento da Keu e che l’acqua non si poteva bere. Una bufala, stando alle analisi condotte dall’Arpat, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale nelle località della Valdelsa empolese interessate dall’uso della sostanza durante i lavori del nuovo tracciato della strada regionale 429. Ovviamente i numeri di telefono e i nomi connessi non offrono l’opportunità di conoscere le convinzioni politiche (si potrebbe fare, andando a controllare i social degli interessati ad esempio, ma allora il sondaggio costerebbe molto di più), e allora chi ha proposto l’indagine demoscopica, complice magari un operatore un po’ troppo disinvolto, a partire dalla comunicazione interrotta a fronte di domande con le quali si voleva sapere di più sul tipo di sondaggio proposto, può urtare la suscettibilità di futuri elettori, una prospettiva poco invitante per chi fa politica.

Stando così le cose, per saperne di più, abbiamo sentito il sindaco di Empoli, Brenda Barnini, poiché l’ente che lei dirige veniva indicato come il committente delle telefonate. La prima cittadina ci ha risposto che "non facciamo eseguire sondaggi di nessun tipo". Barnini non lo aggiunge, ma è chiaro che, con l’avvicinarsi delle elezioni amministrative, sarebbe decisamente fuori luogo per l’ente tastare il polso ai cittadini. Senza contare che il tono delle domande suggerisce un intento non certo benevolo verso l’amministrazione comunale. Considerando il partito di cui il sindaco è dirigente, il Pd, dalla sede di via Fabiani dice di non aver fatto eseguire, al momento, alcun sondaggio in relazione alle prossime elezioni. C’è infine da dire che consultare i possibili elettori è sicuramente importante, ma va fatto con grande attenzione, a partire da un campione demoscopico realmente rappresentativo delle tante sfaccettature della società empolese (in soldoni, telefonare a cento numeri non garantisce certo di poter avere il polso dell’opinione dei cittadini). E tenendo anche conto che con un sondaggio si parla di intenzioni di voto, che non diventano meccanicamente suffragi, considerando che tanti cittadini si fanno un’opinione sulla loro preferenza nell’ultima settimana prima delle elezioni, o addirittura il giorno stesso. Infine, c’è da considerare l’elefante nella stanza: la questione dell’astensionismo, che da un decennio circa vede le urne disertate da un numero molto alto di cittadini, anche dalle nostre parti, sia pure in numero inferiore rispetto ad altri territori.