Il sondaggio della Lega: "Bocciato il piano sosta"

Piano parcheggi bocciato dai cittadini. Si è concluso il sondaggio indetto dalla Lega per conoscere l’opinione dei fucecchiesi sui 350 nuovi stalli a pagamento voluti dall’attuale amministrazione comunale. Ha partecipato al sondaggio – spiega una nota – un campione di 360 cittadini di Fucecchio. Sui 360 cittadini interpellati, 29 si sono dichiarati favorevoli ai nuovi parcheggi a pagamento e 331 contrari. In merito, il segretario della Lega a Fucecchio e consigliere comunale, Marco Cordone dice: "La Lega con questo sondaggio su un tema molto importante quale è quello dei parcheggi a pagamento, si è sostituita all’Amministrazione comunale che ha pensato bene di portare a compimento questo progetto senza prima consultarsi con la cittadinanza – spiega il leader del carroccio –. Abbiamo chiesto più volte al Comune di rivedere almeno parzialmente, il piano sui nuovi stalli a pagamento, ma ad oggi non abbiamo avuto nessuna risposta. Siamo più che mai convinti che le caratteristiche del Comune di Fucecchio, non debbano prevedere tutti questi posti auto a pagamento e queste cose le diremo anche in campagna elettorale".